Il Napoli vince sulle note di Sal Da Vinci: 2-1 al Torino

Il Napoli batte il Torino 2-1 allo stadio Diego Armando Maradona, nell'anticipo del 28° turno di Serie A, e conquista tre punti preziosi per la corsa Champions al termine di una gara gestita con autorità. A decidere il match sono le reti di Alisson Santos nel primo tempo e dell'ex Eljif Elmas nella ripresa, col gol (vano) della speranza di Cesare Casadei nel finale. La serata regala anche due rientri tanto attesi per Antonio Conte: Frank Anguissa e Kevin De Bruyne, di nuovo in campo dopo i rispettivi infortuni, entrambi entrati nella ripresa.

Primo ko sulla panchina del Toro per Roberto D'Aversa: i granata rimangono a 30 punti al quattordicesimo posto in classifica, con una gara in più e sei punti sopra la zona retrocessione. La notte del Maradona è stata colorata nel preparata da Sal Da Vinci: il cantante napoletano, fresco vincitore del festival di Sanremo, prima del fischio d'inizio ha cantato il suo "Per sempre sì" dedicandolo agli azzurri.