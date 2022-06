CARBONI, Jovic ha qualità, a Firenze può sfondare

Amedeo Carboni, ex giocatore della Roma, ha parlato a Tuttomercatoweb.com affrontando vari temi sulla Fiorentina, tra cui il mancato riscatto di Torreira e le voci riguardanti Jovic.

I viola hanno deciso di non riscattare Torreira: che cosa ne pensa?

"Dispiace a livello tecnico perchè a Firenze oltretutto stava bene e gli piaceva restare. Ci sono però anche altre valutazioni che noi non conosciamo fino in fondo, certi parametri, tetti da rispettare".



Per l'attacco si parla anche di Jovic del Real Madrid. Lei che lo conosce molto bene (Carboni vive in spagna) che ne pensa?

"E' un giocatore che ha dimostrato di avere numeri però non so adesso come stia dal punto di vista mentale: davanti ha avuto il miglior centravanti in assoluto e si è trovato spiazzato. Può sfondare a Firenze ma i compagni saranno fondamentali. L'ingaggio? Chi è al Real, anche il meno famoso, ha uno stipendio differente rispetto alla maggior parte delle squadre italiane".