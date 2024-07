CARBONI, Fiducia per l'intesa tra Inter e Marsiglia

Fonte: Gianlucadimarzio.com

Il Marsiglia di De Zerbi spinge per portare in Francia Valentin Carboni. Il classe 2005 di proprietà dell'Inter, rientrato a giugno dal prestito al Monza, al momento è impegnato in Copa America con la nazionale argentina. Al suo ritorno da Milano potrebbe passare solo per prendere le sue cose prima di trasferirsi in un'altra squadra. Le richieste dell'Inter sono alte, come visto anche dalla Fiorentina che già a gennaio si era interessata al calciatore dell'Albiceleste, ma il Marsiglia è fiducioso di riuscire a chiudere, anche se al momento manca l'intesa con il club nerazzurro.