CARAVELLO, Vlahovic non è stato scorretto. Pradè...

Il procuratore Danilo Caravello ha parlato del mercato della Fiorentina: "Io capisco che Pradè, mio grande amico, sia dalla parte di chi deve recitare quello che sta effettivamente facendo, ma io non vedo tutte queste colpe degli agenti perché fanno solamente i loro interessi e quello dei loro calciatori. Vlahovic alla fine ha fatto incassare 70 milioni alla Fiorentina, non percepisco tutte queste scorrettezze, ma è semplicemente la legge del mercato. Se la loro volontà fosse stata quella di andarsene via a 0, lo avrebbero fatto, ma così credo sia stato un affare per tutti. E Cabral è un ottimo acquisto".