Capparella: "La mia Fiorentina U18 ha un'anima. Bello tanti viola in Nazionale"

Marco Capparella, allenatore dell'Under 18 della Fiorentina ha parlato al sito ufficiale del club viola, dove torna sulla vittoria dello scorso week end all'ultimo tuffo sul Verona: "Un'altra bella prestazione anche se abbiamo vinto al 93' dopo aver preso il gol a 5' dalla fine, ma siamo stati veramente bravi: abbiamo fatto una partita da squadra vera. Questa squadra ha un'anima importante, vogliono fare qualcosa di importante e me lo dimostrano ogni giorno della settimana"

La gara con il Torino è stata invece rinviata: "E' stata rinviata perché abbiamo tanti ragazzi convocati nelle nazionali e ci fa veramente piacere. Prepareremo quella con il Lecce in casa. Fa piacere quando convocano tanti ragazzi in nazionale perché vuol dire che il lavoro c'è e che i selezionatori vengono a vedere ogni partita. Speriamo di portarne ancora altri".