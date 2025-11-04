FirenzeViola
Fiorentina Primavera, squadra temporaneamente affidata a Capparella
FirenzeViola.it
Dopo che Daniele Galloppa è stato ufficialmente promosso ad allenatore della prima squadra della Fiorentina prendendo il posto di un esonerato Stefano Pioli, il posto in panchina della Primavera viola è rimasto ufficialmente vacante. Secondo però quanto appreso dalla nostra redazione ci sarebbe già il nome del nuovo allenatore della Fiorentina Primavera, che dovrebbe essere Marco Capparella, attuale tecnico dell'U18 viola.
Capparella dovrebbe essere in panchina già contro il Legia Varsavia e potenzialmente, in caso di conferma di Galloppa fino alla sosta, anche per la gara di domenica di campionato contro il Frosinone.
Pubblicità
Indiscrezioni di FV
Serve un Ds che non sbagli l’allenatore, altrimenti sarà serie B. Soluzione interna rischiosa, anni di improvvisazione con la complicità di molti. Giocatori ingiustificabili,? Anche peggio, ma sappiamo come funzionadi Angelo Giorgetti
Le più lette
2 Serve un Ds che non sbagli l’allenatore, altrimenti sarà serie B. Soluzione interna rischiosa, anni di improvvisazione con la complicità di molti. Giocatori ingiustificabili,? Anche peggio, ma sappiamo come funziona
Copertina
Mario TeneraniUna squadra che si deve vergognare. Una società che non sa fare calcio. Pioli, oggi si decide: Galloppa ad interim, dopo Vanoli in pole. Ma serve prima il diesse
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com