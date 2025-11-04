FirenzeViola Fiorentina Primavera, squadra temporaneamente affidata a Capparella

Dopo che Daniele Galloppa è stato ufficialmente promosso ad allenatore della prima squadra della Fiorentina prendendo il posto di un esonerato Stefano Pioli, il posto in panchina della Primavera viola è rimasto ufficialmente vacante. Secondo però quanto appreso dalla nostra redazione ci sarebbe già il nome del nuovo allenatore della Fiorentina Primavera, che dovrebbe essere Marco Capparella, attuale tecnico dell'U18 viola.

Capparella dovrebbe essere in panchina già contro il Legia Varsavia e potenzialmente, in caso di conferma di Galloppa fino alla sosta, anche per la gara di domenica di campionato contro il Frosinone.