Allenamento con Galloppa terminato, Gosens e Sabiri a parte, Gud in Islanda
FirenzeViola.it
La Fiorentina in questi minuti ha terminato l'allenamento con Daniele Galloppa alla guida per la prima volta, dopo l'esonero di Pioli e del suo staff. Ovviamente tutti i giocatori erano in gruppo ad eccezione di Albert Gudmundsson (volato in Islanda per il processo di appello di domani), Sabiri e Gosens che hanno fatto lavoro a parte per recuperare dai rispettivi infortuni. In questi minuti alcuni giocatori hanno lasciato il centro sportivo, come gli stessi Gosens e Sabiri oltre a Dodo, a bordo delle loro macchine, con il permesso della società per sbrigare situazioni personali e recuperare effetti personali. Faranno però rientro al Viola Park stasera per proseguire il ritiro con il resto del gruppo.
Serve un Ds che non sbagli l'allenatore, altrimenti sarà serie B. Soluzione interna rischiosa, anni di improvvisazione con la complicità di molti. Giocatori ingiustificabili,? Anche peggio, ma sappiamo come funziona
Serve un Ds che non sbagli l'allenatore, altrimenti sarà serie B. Soluzione interna rischiosa, anni di improvvisazione con la complicità di molti. Giocatori ingiustificabili,? Anche peggio, ma sappiamo come funziona
Post Pioli, keep calm: la società riflette tra nomi criticati, ex viola, campioni del mondo e mister x
Una squadra che si deve vergognare. Una società che non sa fare calcio. Pioli, oggi si decide: Galloppa ad interim, dopo Vanoli in pole. Ma serve prima il diesse
