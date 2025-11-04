Allenamento con Galloppa terminato, Gosens e Sabiri a parte, Gud in Islanda

La Fiorentina in questi minuti ha terminato l'allenamento con Daniele Galloppa alla guida per la prima volta, dopo l'esonero di Pioli e del suo staff. Ovviamente tutti i giocatori erano in gruppo ad eccezione di Albert Gudmundsson (volato in Islanda per il processo di appello di domani), Sabiri e Gosens che hanno fatto lavoro a parte per recuperare dai rispettivi infortuni. In questi minuti alcuni giocatori hanno lasciato il centro sportivo, come gli stessi Gosens e Sabiri oltre a Dodo, a bordo delle loro macchine, con il permesso della società per sbrigare situazioni personali e recuperare effetti personali. Faranno però rientro al Viola Park stasera per proseguire il ritiro con il resto del gruppo.