Allenamento con Galloppa terminato, Gosens e Sabiri a parte, Gud in Islanda

Allenamento con Galloppa terminato, Gosens e Sabiri a parte, Gud in IslandaFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 16:49Primo Piano
di Redazione FV
fonte Dall'inviato al Viola Park, Ludovico Mauro

La Fiorentina in questi minuti ha terminato l'allenamento con Daniele Galloppa alla guida per la prima volta, dopo l'esonero di Pioli e del suo staff. Ovviamente tutti i giocatori erano in gruppo ad eccezione di Albert Gudmundsson (volato in Islanda per il processo di appello di domani), Sabiri e Gosens che hanno fatto lavoro a parte per recuperare dai rispettivi infortuni. In questi minuti alcuni giocatori hanno lasciato il centro sportivo, come gli stessi Gosens e Sabiri oltre a Dodo, a bordo delle loro macchine, con il permesso della società per sbrigare situazioni personali e recuperare effetti personali. Faranno però rientro al Viola Park stasera per proseguire il ritiro con il resto del gruppo.