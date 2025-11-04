FirenzeViola Post Pioli, keep calm: la società riflette tra nomi criticati, ex viola, campioni del mondo e mister x

vedi letture

La fretta è cattiva consigliera. Sistemato il rapporto con Stefano Pioli, esonerato anche perché ormai destituito di ogni credibilità di fronte all'ambiente e alla squadra consapevole che sarebbe stata solo una questione di tempo (a Mainz si sarebbe vissuta la stessa situazione di Spalletti nell'ultima apparizione da ct già destituito) e di una quadra da trovare sui soldi, la dirigenza passa alla fase due.

Intanto già oggi la squadra è stata affidata a Daniele Galloppa che avrà il compito di guidare gli allenamenti e di stare in panchina nella gara di Mainz ed eventualmente col Genoa, così da scegliere la figura o le figure giuste con più calma.

I nomi fin qui usciti rappresentano approcci e contatti a caldo e con la fretta di avere subito un nuovo allenatore ma sono troppi i pro e i contro per sciogliere subito i dubbi su un nome. Al momento tutti sono rimasti stand-by, ad aspettare la chiamata decisiva. Ieri sera era stato allertato D'Aversa, il cui curriculum ha sollevato tante critiche dei tifosi e al momento sembra uscito dalla corsa. In realtà il tecnico di Pescara, nonostante la retrocessione, lo scorso anno ha raggiunto lo storico traguardo della semifinale di Coppa Italia con l'Empoli, non riuscendo poi a sostenere di portare avanti due obiettivi contemporaneamente tra rosa non all'altezza e infortuni; a Firenze ha diversi giocatori già allenati (ben 6) e conosce l'ambiente visto che il figlio giocava nel settore giovanile ma certo gli manca l'imprinting da grande piazza.

Paolo Vanoli ha un'esperienza più internazionale e da vice ha affiancato il ct Ventura e Conte tra Chelsea e Inter. E' gradito ai tifosi della Fiorentina anche se l'unica vera esperienza in A però dell'ex viola è al Torino. E' rispuntato poi il nome dell'ex Palladino, che con questa rosa ha fatto bene tanto che molti giocatori con lui "volavano", ma, oltre alle tante contestazioni dei tifosi, sia tra i giocatori che tra i dipendenti (e nell'ambiente, stampa compresa) ha lasciato diversi "nemici". Torna in auge anche Alessandro Nesta, retrocesso con una sola e tardiva vittoria e due pareggi complessivi con il Monza in caduta libera per la morte di Berlusconi (l'altra vittoria la fece la coppia Bocchetti-Tarozzi a gennaio contro la Fiorentina) ma con il physique du role del campione del mondo. Roberto Goretti come ds lo ha chiamato sia al Perugia e alla Reggiana. Mentre restano sullo sfondo Roberto Mancini, ex viola del fallimento ma con grande esperienza ed appeal, e Davide Ballardini, proposto comunque anche lui dagli agenti. Poi resta sempre il famoso mister x che in queste ore potrebbe farsi avanti e prendere corpo. Keep calm insomma, intanto la parola ritorni al campo.