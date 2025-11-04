Giudice sportivo: ammonizione con multa al viola Ranieri, Malinovskyi salta la Fiorentina

Il giudice sportivo ha ufficializzato le sue decisioni relative alla decima giornata di campionato. Due i giocatori squalificati, Ordones Christian Nahuel del Parma espulso per doppia ammonizione e il giocatore del Genoa Malinovskyi che dunque salterà la gara di domenica con la Fiorentina.

A proposito di Fiorentina, Luca Ranieri ammonito per le proteste in occasione del rigore negato, insieme al terzo giallo ha ricevuto una multa di 1.500 euro in quanto capitano. Seconda sanzione per Kean e Nicolussi Caviglia, prima per Fagioli. Tra gli allenatori espulso e dunque squalificato per una giornata Marco Baroni del Torino. Tra i club multe rispettivamente di 8mila, 4mila e 2mila ai danni di Milan, Cremonese e Juventus.