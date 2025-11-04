Social Primo allenamento con Galloppa, accanto a lui Ferrari: le immagini dal Viola Park

Fiorentina di nuovo in campo: allenamento dalle 16 con un nuovo allenatore, Daniele Galloppa, tecnico ad interim per i prossimi giorni. Nella seduta pomeridiana, la prima dopo l'esonero di Stefano Pioli, si è visto anche il Dg Alessandro Ferrari: come mostrano le immagini pubblicate sull'account instagram del club, il Dg viola era in campo, a fianco di Galloppa e dei calciatori, per monitorare da vicino il lavoro sul campo.

Con lui anche Valentino Angeloni, responsabile del settore giovanile.