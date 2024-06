CAPOZUCCA, Rimarrà il direttore sportivo della Ternana

FirenzeViola.it

© foto di Federico Gaetano

Alla fine in casa Ternana è arrivata la fumata bianca: Stefano Capozucca sarà ancora il direttore sportivo della società umbra. Il secondo incontro fra il dirigente e il presidente Nicola Guida, andando in scena nelle scorse ore, è stato dunque decisivo con la voglia di riscatto che ha avuto la meglio sulla rabbia e la delusione per la retrocessione in Serie C arrivata attraverso i play out come riferisce Ternananews.it.

A livello dirigenziale avrà un maggior peso l’ex calciatore Carlo Mammarella, già team manager in passato, il cui nuovo ruolo non è stato ancora individuato, ma sarà certamente più incisivo rispetto al passato.

Sistemata la questione dirigenziale con Guida presidente, D’Aniello direttore organizzativo e Capozucca direttore sportivo, ora la Ternana può iniziare a programmare il futuro a partire dal tecnico: “servirà un professionista in grado di poter riportare entusiasmo e idee, - si legge sul portale umbro - un allenatore che non solo conosca la categoria ma che sappia lavorare anche con i giovani perché comunque la linea della società non cambierà, nonostante la retrocessione”.