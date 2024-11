CAPELLO, La Fiorentina è un cantiere in costruzione

FirenzeViola.it

Fabio Capello ha parlato di Fiorentina a La Gazzetta dello Sport: “I viola sanno fare risultato anche soffrendo, questo è un segnale importante. La Lazio invece gioca il più bel calcio. Ma mi chiedo: Fiorentina e Lazio hanno la rosa per reggere eventuali imprevisti? Di sicuro la squadra di Palladino mi sembra ancora un cantiere in costruzione, al di là dei risultati positivi. De Gea? Dà sicurezza a tutta la squadra, non mi aspettavo di vederlo a questi livelli eccezionali. È determinante per le vittorie dei viola”.