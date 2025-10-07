Capello: "È la Fiorentina di Kean. Lo vedo maturato e trascinatore dei viola"

Oggi alle 14:05News
di Redazione FV

Fabio Capello, ex allenatore, in un'intervista alla Gazzetta dello Sport, ha fatto un punto sul parco attaccanti delle varie squadre di Serie A, compreso quello della Fiorentina, esaltato nella figura di Moise Kean: "La Fiorentina resta di Kean, che può essere di nuovo il trascinatore della Viola: lo vedo maturato e assicura grande voglia e volontà, caratteristiche che lo rendono importante anche per la Nazionale".