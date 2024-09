CANTORE (JUVE WOMEN), ACF può vincere il titolo

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Sofia Cantore, attaccante e numero 9 della Juventus Women, ha raccontato a TMW quali sono gli obiettivi delle bianconere: “Come ci dice il mister, noi dobbiamo pensare solo partita per partita. Noi proveremo a vincere ogni volta che scenderemo in campo. Poi la Roma, come ha dimostrato negli anni scorsi, sta facendo un buon percorso ed è la favorita per la vittoria dello Scudetto. Anche Inter e Fiorentina si sono rinforzate molto e quindi possono competere per il primo posto”.