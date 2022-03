CANOVI, Tanti soldi agli agenti? Problema intermediari

A Maracanà, trasmissione di TMW Radio, il decano dei procuratori sportivi Dario Canovi ha commentato i dati sulle spese dei club di Serie A per gli agenti: "Quello che fa scalpore è leggere certe cifre. Ma se uno va da analizzarle vede che la Juve ha pagato quasi il 5% del proprio monte ingaggi per questo. Si vedono commissioni da 4 milioni per giocatori come Kaio Jorge pagati 1 milione. E' questione di intermediari e non di agenti. Perché esistono? La FIFA stava mettendo una norma per mettere una clausola del 5% del lordo che prende un calciatore, ma alcuni come grandi agenti come Raiola si sono opposti e hanno minacciato azioni e la FIFA si è fermata. Bisogna analizzare veramente cosa succede. Bisogna vedere quanti di quei milioni sono andati veramente agli agenti e quanti ai mediatori. Per Osimhen al Rennes sono finiti solo 7 milioni di euro. Dove sono finiti gli altri soldi? Adesso non si paga ad un agente una percentuale sull'ingaggio".