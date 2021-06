CANOVI, Non so se Ranieri accetterebbe l'ambiente

L'operatore di mercato, Dario Canovi, ha commentato la situazione di caos che sta vivendo la Fiorentina: "E' un momento molto complicato, si deve cercare un allenatore su cui costruire il futuro e che faccia giocare i giovani dando un gioco. Non ci sono tanti nomi in giro, serve un profilo giovane e non il nome: sarebbe come sbagliare due volte. Ranieri? Si tratta di uno dei migliori in circolazione ma non so se sarebbe contento di venire in un ambiente come questo. Stesso discorso per Mazzarri".