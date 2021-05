CANOVI, In A tante panchine girevoli: vedremo i viola

Il decano dei procuratori sportivi Dario Canovi a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, ha parlato dei temi del momento, in particolare del valzer degli allenatori in Serie A: "Per Sarri in questo momento, anche per il suo livello salariale, non credo ci siano squadre libere. Credo che in Serie A ci saranno tante panchine girevoli. Quella del Sassuolo è la prima libera, ed è una panchina ambita. Mi aspetto però un allenatore giovane lì, una sorpresa. Ma vedremo cosa succederà al Genoa, visto che Ballardini deve ancora parlare col presidente, ma anche la Sampdoria, il Napoli, la Fiorentina, la Juventus. Anche lì potrebbe esserci qualche clamoroso ritorno. Allegri? Ma vedrei anche cosa fa Conte".