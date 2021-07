CANOVI, Che errore della Fiorentina con Antognoni

Lo storico procuratore Dario Canovi ha così parlato, soffermandosi anche sul caso della Fiorentina: "Il mercato è fermo perché nessuno ha i soldi per acquistare come vorrebbe, è un po' il cane che si morde la coda. Le questioni dei rinnovi sospesi sono colpa delle società, il contratto di Vlahovic andava fatto al momento in cui Prandelli gli ha dato piena fiducia, dicendo che avrebbe puntato su di lui. Prendi lui e il suo agente allora e li fai firmare. Purtroppo in merito alle commissioni ci sono grosse responsabilità delle istituzioni calcistiche internazionali. La FIGC ha reintrodotto dei procuratori che guadagnano quanto non dovrebbero, la FIFA promette da non so quanto tempo un nuovo regolamento dopo la follia della deregulation. Oppure fanno finta di combattere i fondi con tutto l'interesse per farlo... Tornando a Vlahovic, credo che ci sarebbe stata disponibilità maggiore verso novembre. Chiaro che poi, quando segni gol in serie, le cose cambiano".

Che ne pensa del caso Antognoni?

"Per me è una cosa grave, quella che sta succedendo: Antognoni è un dirigente coi fiocchi e persona seria, perbene. Arrivare ad una situazione del genere con l'anima della Fiorentina è un errore gravissimo. Lo stesso che ho visto fare a Roma da Pallotta con Totti, De Rossi, Sebino Nela... Non capiscono che il calcio non è solo business, ma anche tifo e passione. I tifosi sono una parte determinante del gioco, andare contro i loro sentimenti è un grosso errore. Non so se sia una questione di americani, ma ricordo che Pallotta parlò di deromanizzazione come se ci fosse la peste".