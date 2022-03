CANNAVARO, In passato ho parlato con la Fiorentina

Fabio Cannavaro ha rilasciato un'intervista a Sky Sport nella quale ha parlato anche del suo futuro e di alcune offerte per la panchina ricevute in passato: "Sono sei anni che alleno, per qualcuno il calcio in Cina è di secondo piano ma allenavo una società molto importante. Il calcio europeo è diverso, qui non devo sbagliare la scelta della prossima squadra. Ho parlato con Everton e Watford, qualche anno fa anche con la Fiorentina. Non ho fretta, posso aspettare. Quando ero giocatore non pensavo di fare l'allenatore, credevo di diventare dirigente ma avevo qualcosa dentro che bruciava ancora. La Nazionale polacca era un'opzione, potevo lavorarci ma non potevo preparare una qualificazione al Mondiale in due giorni. Ho offerte da club asiatici ma voglio stare qui adesso".