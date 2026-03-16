Contatto Scalvini-Frattesi, Cesari netto: "In ogni frame che ho visto è rigore"

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Continuano a far discutere gli episodi nel finale della sfida tra Inter e Atalanta, in particolare il mancato rigore in favore dei nerazzurri dopo un contatto in area tra Scalvini e Frattesi, con il difensore che, andando per spazzare un pallone vagante, colpisce in pieno un piede del centrocampista che lo ha anticipato.

Una situazione che l'ex arbitro Graziano Cesari ieri sera negli studi di Pressing ha commentato in modo netto. Questa la sua analisi: "Dalla prima lente che si vede in sala Var è rigore, dalla seconda lente che si vede in sala Var è rigore, dalla terza lente che si vede in sala Var è rigore, dalla quarta lente che si vede in sala Var è rigore". Ad avvalorare la propria tesi, Cesari ha anche citato un precedente: "Nel 2021 successe la stessa consa in un Inter-Juventus con Alex Sandro con Dumfries, lì Mariani non vide, il Var Mazzoleni intervenne, e venne concesso il calcio di rigore. E in quel caso Rocchi a Lissone spiegò che c'era un netto calcione all'avversario e di non capire le polemiche. Lui in quel caso l'aveva spiegata bene, ma poi non si applica. Perché? Qual è il compito di un designatore?".