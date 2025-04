Calvarese su Rapuano: “Stagione sotto tono, ma la partita è delicata”

L’ex arbitro Gianpaolo Calvarese, ospite del programma 30° minuto su Italia 7, ha commentato la designazione di Rapuano per il derby Fiorentina-Empoli, in programma domenica alle 15:00.

“Rapuano nelle stagioni precedenti ha avuto un comportamento da internazionale, ma quest’anno non è stato all’altezza. Non ha diretto big match e ha vissuto una stagione sottotono. Dopo una partita come Lazio-Fiorentina, è stato fermato per cinque giornate. Il dato allarmante riguarda i cartellini, non solo gialli, ma anche rossi. Questo è un aspetto che deve cercare di smussare", ha dichiarato Calvarese.

Sul delicato momento della partita, l'ex arbitro ha aggiunto: "La sfida è davvero delicata. Tutti ci auguriamo che la Fiorentina possa vincere la Conference League, non solo per il trofeo, ma perché questo consentirebbe all'Italia di avere 8 squadre in Europa”.