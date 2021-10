CALLEJON, Siamo pronti a sfidare la squadra migliore

Nel pre-partita di Fiorentina-Napoli, Josè Maria Callejon ha parlato a DAZN di una sfida sicuramente particolare per lui, che con la maglia azzurra ha passato sette anni"Sono stati anni meravigliosi a Napoli. Per me è una partita speciale ma in settimana sono stato tranquillo, la partita è importante per me ma anche per la squadra. Siamo in un momento ottimo, affrontiamo la squadra che fa il miglior calcio e la prima in classifica. Speriamo di essere all'altezza".