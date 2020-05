CALCIO, Coppa Italia in 4 giorni: viola in campo il 27

Secondo quanto riportato da SkySport, non appena si rimetterà in moto la macchina del calcio la Coppa Italia si disputerà tutta in soli quattro giorni. Il ministro Spadafora ha infatti deciso di far giocare le semifinali di Coppa Italia tra il 13 ed il 14 giugno e la finale il 17 giugno. Per cercare di limitare una partenza subito troppo pesante, il 20 giugno potrebbero disputarsi solo i recuperi della 25ma giornata, con il campionato che ripartirebbe dalla giornata numero 27 qualche giorno più tardi. In questo modo la Fiorentina scenderebbe in campo il weekend del 27 giugno, guadagnando così un'altra settimana per preparare il suo ritorno in campo contro il Brescia.