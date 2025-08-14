Calabria sempre più vicino alla Grecia: il Panathinaikos gli ha offerto un triennale
Matteo Moretto, intervenuto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, ha dato questo aggiornamento sull'interesse sul futuro di Davide Calabria, terzino ex Milan che nella seconda parte scorsa stagione ha giocato in prestito al Bologna e di recente è stato più volte accostato alla Fiorentina: "Davide Calabria è sempre più vicino a dire sì al Panathinaikos che offre all'ex Milan un contratto di tre anni. Vedremo se ci sarà la fumata bianca, ma ad oggi Calabria è molto vicino a dire dì al club greco".
