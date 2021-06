Luigi Cagni è intervenuto a TMW Radio, durante Maracanà, per esprimere la sua opinione sulla migliore ipotesi possibile per il futuro di Dusan Vlahovic. Queste le sue dichiarazioni: "Non gli conviene lasciare la Fiorentina ora, è il suo ambiente, ha fatto bene. Devi rifare certe cose per poi tentare il salto".