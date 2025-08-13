Cacciatore su Vlahovic: "Il suo problema è stato il passaggio dalla Fiorentina alla Juve"

Qual è l'origine della crisi tecnica di Dusan Vlahovic? Fabrizio Cacciatore, ex giocatore di Serie A e oggi tecnico del Chievo, ha provato a rispondere così su TvPlay a questa domanda: "Il problema di Vlahovic è stato quello di passare dalla Fiorentina alla Juventus, che non è facile, soprattutto se ti pagano 90 milioni. Per me gli hanno messo addosso un peso troppo importante, che lui fa fatica a gestire: infatti è andato in tilt alle prime difficoltà".

Ricordiamo intanto che il futuro di Vlahovic è sempre più incerto e i tifosi bianconeri oggi si sono schierati al fianco della Juventus: durante la presentazione della squadra bianconera, avvenuta poco prima del calcio d'inizio della sfida tra Juventus e Juventus Net Gen, i supporter bianconeri hanno fischiato il serbo alla discesa in campo delle squadre. Con un solo anno di contratto, Vlahovic sembra essere ormai una presenza sgradita in seno alla rosa e le ultime due settimane di mercato dovranno porre rimedio anche a questo.