C. SHPENDI, Viola? Il mio agente non mi ha detto nulla

TuttoCesena ha intervistato Cristian Shpendi, attaccante bianconero che negli ultimi mesi è stato accostato anche alla Fiorentina. Queste le parole del classe 2003 sul proprio futuro: "Io non so niente - racconta il centravanti. Il mio procuratore si fa sentire con me solo se c’è qualcosa di concreto. Per il resto, le voci sul mio conto, io le leggo sui giornali. O sul web. Come un tifoso qualsiasi…. Si è fatto sentire sulle voci su Fiorentina, Lazio, Torino, Juventus, Atalanta, Napoli, Benfica e Dinamo Zagabria? Ancora no, non mi ha detto nulla. Confermo al 300% che rimarrò a Cesena fino al termine della stagione. A giugno si vedrà. Ora io penso solo a finire bene questa stagione".

Sugli obiettivi del Cavalluccio, poi, spiega: “Il nostro primo obiettivo è quello di riuscire a metterci in tasca la salvezza. A quel punto potremo pensare anche a strappare un pass per i play-off…”

Spazio anche ad una valutazione sul rendimento bianconero in questi primi scampoli di 2025: “Siamo in netta crescita, anche sabato scorso col Bari siamo riusciti a portarci a casa un punto pesantissimo. Ora proveremo a far bene pure a Catanzaro. Ho vibrazioni positive…”

Infine un pensiero al sogno nel cassetto: “Tornare a giocare un giorno assieme a mio fratello”.