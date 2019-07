C. LUCARELLI, Giusto dare un'altra chance a Montella

L'ex attaccante del Livorno oltre che, tra le altre, di Lecce, Parma e Napoli, Cristiano Lucarelli si è espresso così riguardo alla conferma in viola di Vincenzo Montella per un'altra stagione: "Giusto dargli una chance perché si è messo in gioco lo scorso anno quando la situazione non era per niente facile da affrontare ed ora avrà la possibilità di costruire dall'inizio e con un entusiasmo finalmente ritrovato. La Fiorentina merita di lottare sempre per l'Europa".