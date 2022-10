C. FIESOLE, L'iniziativa: "Tutti in treno a La Spezia"

In attesa della partita del Franchi contro l'Istanbul Basaksehir, la Curva Fiesole già si organizza per la prossima trasferta della Fiorentina a La Spezia. Come annunciato dalla pagina Facebook "Fuori dal Coro", organo di comunicazione della Curva, l'iniziativa è quella di trovarsi domenica alla stazione di Firenze Rifredi alle ore 10 per andare tutti in treno verso La Spezia. "Segui la Curva Fiesole in trasferta!", si scrive sulla locandina.