C. FIESOLE, Annullata la coreografia causa pioggia

Niente coreografia oggi per la Curva Fiesole. Come comunica il tifo organizzato su Facebook, la pioggia ha costretto a cambiare i piani. Questo il messaggio: "A causa della pioggia incessante ci troviamo costretti ad annullare e rimandare la coreografia prevista per oggi. Invitiamo comunque tutti a portare una sciarpa per colorare la nostra curva ad inizio partita. Avanti Firenze!".