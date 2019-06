C. AMERICA, Pezzella out nella gara clou dell'Argentina

Non c'è German Pezzella nella partita decisiva per le sorti dell'Argentina in Coppa America. La Seleccion Albiceleste dovrà battere il Qatar e sperare che la Colombia batta contemporaneamente il Paraguay, per passare il turno. Ecco le formazioni ufficiali dell'incontro.

Qatar (3-5-1-1): Al Sheeb; Al-Rawi, Khoukhi, Salman; Correia, Al Haydos, Al Hajri, Hatim, Boudiaf; Afif; Almoez.

Argentina (4-3-1-2): Armani; Saravia, Foyth, Otamendi, Tagliafico; De Paul, Paredes, Lo Celso; Messi; Martinez, Aguero.