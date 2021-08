BURDISSO, Vlahovic? Puntiamo al suo rinnovo

Il dt viola Nicolas Burdisso ha parlato a Italia1 nel pre gara di Fiorentina-Cosenza: "Firenze è una grande opportunità, appena me l'hanno detto non ho esitato ad accettare. Il progetto tecnico procede bene, abbiamo un allenatore che ha portato grande entusiasmo e vogliamo costruire una squadra in grado di divertirci. Siamo la Fiorentina, una squadra conosciuta in tutto il mondo. Vlahovic? La nostra intenzione è rinnovare, lo hanno detto anche i dirigenti ed è quello che vogliono il mister e la piazza. Per noi la cosa importante è che oggi sia in campo. Nico Gonzalez? Non l'ho convinto io ma la Fiorentina. Milenkovic? Con la testa è qui come gli altri, poi come tutti i calciatori moderni deve essere abituato a tutto durante il mercato. De Rossi? È un predestinato, il fatto che inizi questo percorso da solo mi fa tanta allegria".