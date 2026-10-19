Bucchioni: "Viola acerba, ma perché spegnete il Var? C'è un chiaro errore"

All'interno del suo editoriale del lunedì per Tuttomercatoweb.com, Enzo Bucchioni ha lasciato molto spazio a Fiorentina-Como e alle polemiche scaturite sul gol di Liberali, valido per l'1-0 momentaneo e viziato da un fallo precedente ai danni di Goncalves. Questa l'analisi dell'opinionista: "Anche il Como, dopo Roma e Inter, s’è subito ripreso dopo la sconfitta in Champions andando a vincere a Firenze con un’ottima prestazione nonostante il vasto turn-over e gli infortuni. La Fiorentina protesta per il primo gol viziato da un evidente fallo di Milla su Pedro.

Non sappiamo come sarebbe andata se il gol fosse stato annullato, probabilmente il Como avrebbe vinto lo stesso vista la superiorità e le difficoltà di una Fiorentina acerba, sempre in difficoltà nella fase difensiva, ma quello che continuo a domandarmi è perchè spegnete il Var? L’anno scorso si interveniva troppo, sono d’accordo, ma quando c’è un chiaro ed evidente errore e da quell’errore si segna un gol, non chiamare l’arbitro a rivedere è un altro errore. Ripeto: non è un problema di questa partita solo, è un eccesso di “no Var” ingiustificato che ha già portato a una decina di errori tutti evitabili".