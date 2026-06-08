Chi è davvero incedibile? Ecco la situazione di Kean, Fagioli e gli altri big
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Il Corriere dello Sport fa un punto sul mercato in uscita della Fiorentina: Moise Kean è un tema, nel suo contratto è presente una clausola da 62 milioni per chiunque lo voglia comprare tra il primo e il quindici luglio. Difficilmente arriverà un’offerta così ricca, motivo per cui la Fiorentina potrebbe abbassare le pretese pur di liberarsi di uno stipendio da 4,5 milioni più bonus. Robin Gosens è stato messo sul mercato contrariamente alla sua volontà. Il suo ingaggio è di 2 milioni netti.
I viola intendono assolutamente trattenere Nicolò Fagioli che guadagna 1,8 milioni, nonostante l’insidia del Tottenham. Dodo e Fortini infine non rinnoveranno il contratto in scadenza nel 2027.
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