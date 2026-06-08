Non solo Grosso: la Fiorentina vuole annunciare presto il rinnovo di Goretti

vedi letture

La nuova Fiorentina prende forma su più fronti. Nelle prossime ore è atteso l’annuncio ufficiale di Fabio Grosso come nuovo allenatore viola, mentre il direttore sportivo Paratici e il direttore generale Ferrari sono pronti a volare negli Stati Uniti per incontrare la famiglia Commisso. Sul tavolo ci saranno le strategie per il mercato estivo e la pianificazione della prossima stagione.

Ora il rinnovo di Goretti

Le novità, però, potrebbero non fermarsi alla guida tecnica. Secondo quanto raccolto da TMW, infatti, la società è al lavoro anche per blindare Roberto Goretti. L’attuale responsabile dell’area scouting e stretto collaboratore di Paratici ha un contratto in scadenza nel 2027, ma le parti starebbero discutendo un prolungamento fino al giugno 2029. Un segnale di continuità e fiducia nei confronti di una figura considerata centrale nella costruzione della Fiorentina del futuro.