Anche la Fiorentina interessata a Bjerkebo. Ma la concorrenza è ampia

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Sul talento del Sirius, classe 2003, anche Parma e Lazio. Da esterno offensivo ha già segnato 9 gol nei primi 10 turni di campionato

Anche la Serie A ha acceso i riflettori su Isak Bjerkebo, esterno offensivo classe 2003 del Sirius che sta vivendo la migliore stagione della sua carriera. Secondo quanto riportato dal giornalista Gianluigi Longari di Sportitalia, Parma, Fiorentina e Lazio stanno seguendo con attenzione il classe 2003, protagonista assoluto dell'Allsvenskan.

Un rendimento in costante crescita

Bjerkebo è infatti l'attuale capocannoniere del campionato svedese con 9 reti nelle prime 10 giornate, numeri che hanno contribuito a spingere il Sirius in vetta alla classifica con otto punti di vantaggio sulla seconda. L'esterno sinistro, capace di giocare anche in posizioni più avanzate, nell'ultimo anno e mezzo ha collezionato complessivamente 44 presenze, realizzando 18 gol e servendo 9 assist. Un rendimento in costante crescita che non è passato inosservato agli osservatori dei club italiani, pronti a monitorare da vicino uno dei profili più interessanti del calcio svedese.