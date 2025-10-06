Bucchioni punge la Fiorentina: "È in crisi, battuta dalla sorprendente Roma"

Nel suo editoriale odierno su Tuttomercatoweb.com, Enzo Bucchioni tocca anche l'argomento Fiorentina. Sconfitta ieri in casa dalla Roma, il noto giornalista analizza così, brevemente, la situazione viola focalizzandosi anche sul Napoli: "Il Napoli e la sorprendente Roma che batte la Fiorentina in crisi a Firenze, invece tengono botta. Nelle difficoltà, ma vincono e restano in testa alla classifica. Conte ha pensato bene di tornare al 4-3-3 dello scudetto con la clamorosa esclusione di De Bruyne, il migliore in Champions. Non serviva farlo riposare, c’è la sosta.

Le difficoltà sono state superate grazie al ritorno del 4-1-4-1 e del belga che ha regalato assist a piacere. Conte deve risolvere la situazione, quello che non si ritrova non è De Bruyne, ma McTominay che non è più centrale nel gioco è s’è intristito. Comunque il Napoli l’ha vinta con i colpi dei suoi giocatori migliori (Anguissa) e il carattere. Hojlund è tornato il killer dei tempi dell’Atalanta, va a finire che il Napoli senza Lukaku c’ha guadagnato".