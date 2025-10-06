Milan-Como a Perth, passi in avanti. La UEFA ha dato il benestare alla decisione

Grossi passi avanti per la disputa di Milan-Como a Perth, in Australia. Dopo il via libera della FIGC, come riporta TMW, è arrivato nel pomeriggio quello della UEFA: formalmente, servirà anche quello della FIFA, ma era la confederazione europea ad avere maggiori dubbi sulla possibilità di disputare all’estero partite dei campionati nazionali. E invece, anche grazie alla decisiva mediazione per l’Italia di Gabriele Gravina (presidente della FIGC e primo vicepresidente UEFA), Nyon ha dato il via libera. Sia a Milan-Como, in programma l’8 febbraio a Perth, che a Villarreal-Barcellona, che si disputerà invece a Miami a dicembre.

Tutto nasce dall'indisponibilità di San Siro per quel periodo di campionato, a causa delle Olimpiadi Invernali. Infatti, oltre all'accettazione della richiesta, nella relazione al Comitato Esecutivo UEFA gli organi amministrativi hanno ribadito il principio per cui, di norma, le partite dei campionati si giochino nel territorio nazionale e qualsiasi deroga debba essere trasparente e basata su requisiti e votazioni chiare (per esempio la maggioranza dei componenti la Lega nazionale di riferimento). Allo stesso tempo, l’amministrazione UEFA ha dato mandato al Comitato Esecutivo - oltre a dare il via libera alle due partite - a informare la FIFA, tramite il gruppo di lavoro competente, di tenere conto di questi principi nella stesura dei nuovi regolamenti in materia.