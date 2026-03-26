Boninsegna sull'Hellas: "Chi dice che non si possa salvare? Deve vincere 5 gare"

Boninsegna sull'Hellas: "Chi dice che non si possa salvare? Deve vincere 5 gare"FirenzeViola.it
Oggi alle 15:48News
di Redazione FV

Roberto Boninsegna, ex attaccante tra le altre dell'Hellas Verona (prossima avversaria della Fiorentina in campionato), è stato intervistato dal quotidiano veronese L’Arena e ha detto la sua circa le flebile speranza di salvezza dei gialloblù. Di seguito, dunque, una delle dichiarazioni più significative dell’ex calciatore: "Lotta salvezza? Ci sono ancora 8 partite, chi vi dice che il Verona non ne possa vincere cinque e magari salvarsi? Si lotta sino alla fine, senza sconti".