Boninsegna sull'Hellas: "Chi dice che non si possa salvare? Deve vincere 5 gare"
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Roberto Boninsegna, ex attaccante tra le altre dell'Hellas Verona (prossima avversaria della Fiorentina in campionato), è stato intervistato dal quotidiano veronese L’Arena e ha detto la sua circa le flebile speranza di salvezza dei gialloblù. Di seguito, dunque, una delle dichiarazioni più significative dell’ex calciatore: "Lotta salvezza? Ci sono ancora 8 partite, chi vi dice che il Verona non ne possa vincere cinque e magari salvarsi? Si lotta sino alla fine, senza sconti".
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