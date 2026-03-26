Retegui: "È un momento che aspettiamo da mesi. C'è un solo risultato"

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Mateo Retegui, centravanti dell'Italia e ex attaccante dell'Atalanta, ha parlato a Vivo Azzurro TV sulla partita di stasera: "Aspettiamo tutti questo momento dal triplice fischio con la Norvegia a Milano, abbiamo tanta voglia di scendere in campo. Abbiamo preparato questa partita, sappiamo cosa dobbiamo fare per vincere. C’è solo un risultato, per noi è una partita da Mondiale: dobbiamo lottare, combattere e andare a prendere la partita in mano"