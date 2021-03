BRUNI, Iachini non doveva andar via: è l'uomo giusto

L’ex viola Luciano Bruni, compagno di squadra di Iachini ai tempi della sua avventura alla Fiorentina, ha commentato il ritorno in panchina del tecnico ascolano: “Solo Cesare Prandelli conosce i motivi della sua decisione di dimettersi, gli fa onore questa scelta: è stato un fulmine a ciel sereno. Iachini? Mi fa piacere che sia tornato, secondo me non sarebbe stato da cambiare a suo tempo… conoscendolo sarà ancora più motivato e agguerrito. In questo momento della Fiorentina porterà un’ondata importante di motivazione: conosce già la squadra e dunque parte avvantaggiato. Il valore della squadra è superiore a quello di tante altre per cui per la salvezza ce la farà di certo. Faccio un grande in bocca al lupo a Beppe, sono certo che farà al meglio quello che deve fare”.