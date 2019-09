BRESSAN, Vedo un Montella a rischio. Tiferò viola

Mauro Bressan, ex giocatore della Fiorentina rimasto nella memoria viola per un eurogol in rovesciata contro il Barcellona in Champions League, ha parlato al portale JuveNews.eu della sfida di domani tra la squadra di Montella e la Juventus: "Purtroppo da tifoso viola, nonostante l’entusiasmo portato da Commisso, devo ammettere che la Juve sarà la grandissima favorita anche se la palla rotonda e se i bianconeri ripetessero l’ultima mezz’ora col Napoli, la squadra di Montella potrebbe sorprenderli. I tifosi devono avere pazienza perché è stato stravolto tutto e ci vuole tempo per amalgamare la nuova squadra. Vedo mister Montella un po’ a rischio, il calendario sicuramente non lo aiuta, se dovessero arrivare altre sconfitte la sua posizione sarebbe messa probabilmente in discussione".