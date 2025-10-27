Breda sui viola: "Non sempre una rosa importante è una squadra efficace"

vedi letture

L'ex allenatore della Salernitana Roberto Breda è intervenuto a TMW, e ha parlato anche di Fiorentina: "Non è ancora riuscita a trovare una giusta identità per le sue caratteristiche. È partita con tante aspettative e sta facendo più fatica del previsto. Questi momenti ci stanno, ma non sempre una rosa importante corrisponde ad una squadra efficace. Come la Juve la Fiorentina può fare molto di più. Ma vedo due allenatori vivi. Poi è chiaro che bisogna portare i risultati”.