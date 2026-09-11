Breda sulla Fiorentina: "Grosso si era rassegnato, ma è strano"
FirenzeViola.it
L’ex centrocampista e attuale allenatore, Roberto Breda, ha parlato a TMW della partenza stagionale della Fiorentina: “Faccio fatica a parlarne, c'è qualcosa che non mi torna. Reputo la Fiorentina una squadra che ha fatto un ottimo mercato. Non so cosa sia successo. Certamente Vanoli arriva con una carica e una determinazione importante. Tutti noi allenatori abbiamo grande autostima a prescindere dai gruppi che abbiamo, da ciò che si legge sembra che Grosso si fosse rassegnato, ma è strano perché siamo ad inizio stagione. Faccio fatica a dare giudizi. Ma subentra uno che aveva grande voglia".
Pubblicità
News
A Vanoli chiedo di: credere in Mastantuono; rilanciare Fagioli; trovare una linea difensiva affidabile; puntare su Beto o Pellegrino e di non farsi condizionare nelle scelte di formazione. E a Paratici suggerisco…di Luca Calamai
Le più lette
1 A Vanoli chiedo di: credere in Mastantuono; rilanciare Fagioli; trovare una linea difensiva affidabile; puntare su Beto o Pellegrino e di non farsi condizionare nelle scelte di formazione. E a Paratici suggerisco…
3 Vanoli, trasfusioni di aggressività, altrimenti rischia di affondare. Paratici ha sbagliato, ma ora basta
Copertina
Lorenzo Di BenedettoGrosso-Fiorentina: volano gli stracci. Il tecnico faccia un passo indietro per non peggiorare la sua reputazione. Paratici e la scelta Vanoli: il dietrofront ha poco senso. Dopo la salvezza servirà un altro "miracolo"
Angelo GiorgettiLa credibilità intaccata di Paratici e il rischio Vanoli cavallo di ritorno: la Fiorentina è sempre pulp. L’avviso della Curva dopo l’annata ignobile. E’ vietato (per tutti) scherzare con il fuoco
Editore TC&C srl
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com