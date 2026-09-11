Niente Serie A per Marcelo Brozovic: l'ex Inter vicino all'Al Sad

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Era stato accostato anche alla Fiorentina, ma per quanto sembra in queste ultime ore, il futuro di Marcelo Brozovic potrebbe essere ancora in Medio Oriente. Il centrocampista croato, svincolato dopo la fine dell’esperienza con l’Al Nassr, è infatti in trattativa con l’Al Sadd: secondo Winwin, il club qatariota sta accelerando per trovare l’intesa economica e definire il ruolo del giocatore.

Brozovic, che compirà 34 anni a novembre, era stato offerto nelle scorse settimane anche a Fiorentina, Juventus e Roma. Dopo l’addio all’Al Nassr, con cui ha collezionato 124 presenze, 8 gol e 23 assist e conquistato il campionato saudita nell’ultima stagione, il croato è rimasto senza squadra anche dopo la chiusura del mercato estivo. Ora l’Al Sadd, primo a punteggio pieno dopo tre giornate di Qatar Stars League, punta sulla sua esperienza per rinforzare il centrocampo. Nelle ultime settimane si era parlato anche dell’Al Ahli, ma non risultano contatti tra il club e Brozovic.