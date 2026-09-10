Cristante illude la Roma, proteste finali: in casa del Fenerbahce finisce 1-1

Cristante illude la Roma, proteste finali: in casa del Fenerbahce finisce 1-1FirenzeViola.it
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Oggi alle 20:40News
di Redazione FV

Finisce in pareggio la prima della Roma in Champions League. La squadra di Gasperini vende cara la pelle in casa del Fenerbahce ma non va oltre l'1-1, firmato dalle reti di Cristante per i giallorossi e Brown per i turchi. Proprio l'ex centrocampista dell'Atalanta aveva aperto le marcature in chiusura di primo tempo, mentre a inizio ripresa arriva il pari del Fener. Sul finale di gara la Roma reclama un rigore su Dybala, che viene fischiato e poi revocato poiché il contatto è avvenuto fuori dall'area.