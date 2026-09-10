Cristante illude la Roma, proteste finali: in casa del Fenerbahce finisce 1-1
FirenzeViola.it
Finisce in pareggio la prima della Roma in Champions League. La squadra di Gasperini vende cara la pelle in casa del Fenerbahce ma non va oltre l'1-1, firmato dalle reti di Cristante per i giallorossi e Brown per i turchi. Proprio l'ex centrocampista dell'Atalanta aveva aperto le marcature in chiusura di primo tempo, mentre a inizio ripresa arriva il pari del Fener. Sul finale di gara la Roma reclama un rigore su Dybala, che viene fischiato e poi revocato poiché il contatto è avvenuto fuori dall'area.
Pubblicità
News
Le più lette
Copertina
FirenzeViolaBallottaggio Beto-Pellegrino: il primo fu vicino al Torino di Vanoli, l'argentino gli rifilò due gol
FirenzeViolaVince la fiducia a Vanoli, ma molti tifosi si aspettavano altro: è il risultato del nostro sondaggio
Lorenzo Di BenedettoGrosso-Fiorentina: volano gli stracci. Il tecnico faccia un passo indietro per non peggiorare la sua reputazione. Paratici e la scelta Vanoli: il dietrofront ha poco senso. Dopo la salvezza servirà un altro "miracolo"
Angelo GiorgettiLa credibilità intaccata di Paratici e il rischio Vanoli cavallo di ritorno: la Fiorentina è sempre pulp. L’avviso della Curva dopo l’annata ignobile. E’ vietato (per tutti) scherzare con il fuoco
Mario TeneraniGrosso via, primo fallimento stagionale. Paratici capisce di aver sbagliato allenatore e richiama Vanoli
Editore TC&C srl
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com