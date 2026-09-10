Esordio in Champions da urlo per il Como: 4-1 al Lipsia. Kean subentra
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È un esordio da favola quello del Como in Champions League. La squadra di Fabregas vince subito, alla prima apparizione nella massima manifestazione europea, battendo con ampi meriti il Lipsia. Al Sinigaglia finisce con un netto 4-1 per i lariani, successo firmato dalle reti di Baturina (che poi inventa l'assist del raddoppio), Douvikas, Diao e Perrone. Un debutto da sogno per il club della famiglia Hartono e un ritorno in Champions per Moise Kean, ex attaccante viola subentrato nel corso del secondo tempo e tornato ora a calcare il massimo palcoscenico europeo.
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