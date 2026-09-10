Ufficiale L'Olympiacos saluta il tecnico che sconfisse la Fiorentina. Annunciato Alguacil

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L'Olympiacos ha salutato José Luis Mendilibar, tecnico che con i greci ha vinto in patria e anche in Europa. Fu lui il condottiero di tre stagioni fa, quando la sua squadra vinse la Conference League contro la Fiorentina allenata da Vincenzo Italiano. Al suo posto, il club del Pireo ha scelto Imanol Alguacil, tecnico che in questi anni ha fatto motlo bene alla Real Socied (conquistando anche una Coppa di Spagna). Questo l'annuncio:

"L'Olympiacos FC annuncia la nomina di Imanol Alguacil Barrenetxea come allenatore della prima squadra.

Nato il 4 luglio 1971 a Orio, nei Paesi Baschi, è cresciuto calcisticamente nella Real Sociedad, club in cui ha trascorso molti anni sia come giocatore che come allenatore. Il tecnico, classe 1971, ha guidato la prima squadra della Real Sociedad per sei stagioni e mezza, dal 2018 al 2025, collezionando 330 panchine. Sotto la sua gestione, il club ha conquistato la Copa del Rey nel 2021. Prima di approdare all'Olympiacos, ha allenato il club saudita Al-Shabab".