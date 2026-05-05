Social Braschi e l'esordio in Serie A: "Ad un passo da qualcosa di magico, tutto rimandato"

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Subentrando al 45' al posto di Gudmundsson nella sfida di ieri all'Olimpico contro la Roma, Riccardo Braschi ha così trovato il suo esordio in Serie A con la maglia della Fiorentina. Dopo i complimenti arrivati dalla società viola, lo stesso attaccante 2006 ha voluto festeggiare questo importantissimo traguardo attraverso un post sul proprio profilo Instagram. "Ad un passo da un qualcosa di magico, è tutto rimandato...

Esordio in Serie A". Questa la descrizione scelta dal giovane attaccante gigliato.