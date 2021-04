BRAIDA, Gattuso al Monza è un'ipotesi reale

Ariedo Braida, direttore generale della Cremonese e storico dirigente del Milan, ha parlato del futuro di Gennaro Gattuso, allenatore del Napoli: "Ringhio al Monza? Nel calcio tutto è possibile. Al Presidente immagino possa piacere questa idea perchè è molto legato ai suoi ex calciatori. E' ipotesi non remota ma reale. Gattuso è un mio allievo, diciamo così: ho avuto subito fiducia in lui. E' un generoso. Bisogna chiedere a De Laurentiis se ci sono margini per la conferma di Gattuso, che sta facendo bene dopo qualche difficoltà legata alle assenze. Nel calcio, un palo o una rete fanno cambiare la storia. A Rino auguro di ottenere il traguardo Champions".